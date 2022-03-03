“العابد” يؤكد على أن مجلس الوزراء بصدد إنشاء مراكز تدريبية في عدد من المناطق

ترأس وزير العمل والتأهيل “علي العابد” يوم أمس الأربعاء الاجتماع الرابع لمدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإستخدام “علي الماقوري” ومدراء الإدارات والمكاتب .

استعرض العابد خلاله آخر المستجدات فيما يتعلّق بتفعيل منصة وافد، و اجراءات التأمين الصحي للموظفين، وإحتفالية تدشين مبادرة مهنتك مستقبل التي سيتم إطلاقها رسمياً مطلع الأسبوع القادم .

وأضاف مؤكداً بأن مجلس الوزراء بصدد إنشاء مراكز تدريبية في عدد من المناطق لتغطية أكبر عدد ممكن من البلديات، وبأن الوزارة ومن خلال الإدارات المختصة والجهات التابعة تعمل على تعزيز الشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات الدولية لإطلاق حزمة من البرامج التدريبية في عدد من المجالات التي ستستهدف فئات عديدة والتي تندرج تحت خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية .

تناول الاجتماع أيضاً مناقشة سير العمل في مختلف الإدارات والمكاتب، فيما يتعلق بتنفيذ خطط الوزارة، والعراقيل التي تواجه الموظفين حيث شدد العابد على أهمية الإهتمام بحقوقهم ومؤكدا على أن الموظف هو القاعدة الأساسية والذي تعول عليه الوزارة في تنفيذ رؤيتها .

واستعرض مديرو الإدارات والمكاتب خطط العمل للعام 2022م كُلا حسب مهامه وإختصاصه، بالإضافة إلى عرض تقارير سير العمل وما تم إنجازه خلال هذه الفترة.

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