محتجون يغلقون خط نقل النفط في حقل “الشرارة”

رويترز: توقف الإنتاج في حقل الشرارة جراء إغلاق محتجين لصمام خط نقل النفط
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
خبير في البورصة العالمية يكشف لصدى سلبيات إرتفاع أسعار النفط و تأثيرها على الليبين
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
ميناء طرابلس يستقبل أكثر من 5 آلاف طن من القمح
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
“العابد” يؤكد على أن مجلس الوزراء بصدد إنشاء مراكز تدريبية في عدد من المناطق
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
وزارة النفط والغاز تعتبر قرار المؤسسة بوقف التصدير مساسًا بالأمن القومي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك