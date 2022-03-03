اقتصاد

محتجون يغلقون خط نقل النفط في حقل “الشرارة”

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رويترز: توقف الإنتاج في حقل الشرارة جراء إغلاق محتجين لصمام خط نقل النفط

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قناة 218 الليبية

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