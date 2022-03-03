عبرت وزارة النفط والغاز عن انزعاجها بعد متابعتها ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط من إخطار بإيقاف التصدير نظراً لسوء الأحوال الجوية، والتي جاء بدون الإبلاغ أوالتنسيق مع الوزارة .

وقد لجأت الوزارة إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية لتأكد من نشراته الدورية وخصوصاً التي صدرت صباح اليوم، تبين بأن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لا تنص عن أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية خصوصاً وأن سرعة الرياح لم تتعدى الــــ20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الــــ2.50 متر كأقصى تقدير .



وأشارت الوزارة أن الأمر لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى مايقارب 120 دولاراً للبرميل.



كما أعتبرت وزارة النفط والغاز ما حصل من إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي و عبث بمقدرات الشعب الليبي، كما وأن مثل هذه الأمور الفنية كانت تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية.

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