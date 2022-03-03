تعاون ليبي ألماني لتحسين الخدمات النفطية وتعزيز الإنتاج

بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج ادريبيل، مع منظمة التعاون الاقتصادي الألماني الأفريقي، ملف تعاون شركات القطاع الخاص الألمانية العاملة بقطاع النفط؛ بهدف تحسين الخدمات النفطية والدفع بعجلة الإنتاج المحلي.

وناقش اللقاء، الذي عُقد عبر الإنترنت، وضع بروتوكول التعاون على خط التنفيذ بين الغرفة والمنظمة، بما يتيح للشركات المنتسبة للغرفة المرونة التامة للتعامل من نظيراتها الألمانية ليتم التوقيع عليها لاحقًا.

يُشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي الألماني الأفريقي تضم في عضويتها 400 مؤسسة ألمانية ذات علاقة اقتصادية بالأجسام المناظرة لها بالعديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك بلدان الشمال الأفريقي.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من التفاهمات والاتفاقيات، كانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس قد أبرمتها خلال الأشهر الماضية، مع عدد من غرف تجارية وكيانات دولية معنية بالاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي.

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