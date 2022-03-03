وقف تصدير النفط بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا24

أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، توقف التصدير منتجات النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن وقف التصدير مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة.

وتشهد حالة الطقس على طول الساحل الليبي رياح نشطة نسبيًا تصل سرعتها القصوى إلى 20 كلم في الساعة في المنطقة الممتدة من خليج سرت حتى طبرق، وفق ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ولفتت الأرصاد إلى أن البحر على طول الساحل الممتد من سرت وحتى طبرق يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب.