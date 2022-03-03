“المؤسسة النفطية” تنفي إيقاف الصادرات النفطية لأسباب سياسية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط باستمرار الإنتاج النفطي، عقب إغلاق الموانئ النفطية في مرسى البريقة والسدرة والزويتينة وراس لانوف، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونفت المؤسسة في بيان، أن يكون وقف الصادرات النفطية عائد لأسباب سياسية، مؤكدة التزامها بدورها الفني، مشيرة إلى أن الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة، ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري، فضلاً عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحر، ويبعد عن الشاطئ مسافة تُقدّر 0.750 ميل بحري قرب منطقة المخطاف، وهذا لتفادي إلحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع.

وأضافت المؤسسة أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والإجهادات التي تقع على معدات الربط، مشددة على التزامها والشركات التابعة لها باتّباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية، علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) بالموانئ النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها.

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