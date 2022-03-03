“المؤسسة” توضح سبب توقف صادارت في بعض الموانئ النفطية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن المواني النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة ، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبار غير دقيقية نشرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد وفي هذا الشأن.

كما أكد مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط على أن الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق ارشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري، فضلاً عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحرى ويبعد عن الشاطي مسافة تقدر 0.750 ميل بحري بقرب منطقة المخطاف وهذا لتفادي الحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع.

حيث يذكر أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والاجهادات التي تقع على معدات الربط وإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ملتزمة باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية( ISPS ) بالموانئ النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها .

وفي ختام البيان أوضحت المؤسسة بالوقت الذي نطمئن فيه عموم المواطنين بالتزام المؤسسة بدورها الفني وغير سياسي فإنهما تتأسف عن ماصدر من بعض الجهات من أخبار عارية عن الصحة.

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