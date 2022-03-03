البنك الدولي يعلّق برامج المساعدات المقدمة لروسيا وبيلاروسيا

علّق البنك الدولي، جميع برامج المساعدات المالية التي ينفّذها في روسيا وبيلاروسيا بشكل فوري، كنوع من العقوبات على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة “إكسون موبيل” في وقت سابق، أنها ستخرج من روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا، حيثُ تمتلك الشركة حوالي ثلاثين بالمائة من أصول مشروع “سخالين –1” في الشرق الأقصى لروسيا، موضحةً في بيان لها أنها ستشرع في خطوات وقف عملياتها والخروج من المشروع المشترك.

كما أقدمت عدد من الدول على إغلاق الحدود أمام الطيران الروسي إثر هجومها على أوكرانيا، من بينها جميع الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

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