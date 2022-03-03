رئيس ديوان الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية يزور مصنع بطاطين المرج ومراقبات البيضاء ودرنة

المرج 03 مارس 2022 (وال)- أجرى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية عبدالكريم الحضيري اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمصنع بطاطين المرج.

زيارة الحضيري التي جاءت رفقة السادة ونيس السعيطى ومحمد الورشفاني مديري الإدارات بالديوان، ومراقب الصناعة المرج، تأتي في إطار متابعة ديوان وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية؛ لأنشطة وأعمال مراقبات الصناعة بالبلديات.

كما عقد الحضيري اجتماعًا مع السادة رئيس وأعضاء نقابة مصنع بطاطين المرج، للنظر فى المشاكل والعراقيل التى تُواجه العاملين بالمصنع، وكذلك الإطلاع على الوضع العام للمصنع إمكانية استثماره مستقبلا، كما تم زيارة مراقبة الصناعة البيضاء، للإطلاع على الأنشطة والأعمال المنجزة، وكذلك الإطلاع محاضر اجتماع لجنة شؤون العاملين؛ من حيث تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بحضور مراقب الصناعة البيضاء.

في سياق متصل؛ أجرى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية عبدالكريم الحضيري، زيارة لمدينة درنة وعقد اجتماع مع مراقب الصناعة بالمدينة، ومديري الإدارات بالمراقبة، لمناقشة الأوضاع الوظيفية للعاملين من حيث الترقيات والتسويات للموظفين، ودراسة بعض المشاكل الأخرى المتمثلة فى الصومعه المخصصة والتابعة لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، والتى تم التصرف بها من قبل مصلحة الأملاك العامة درنة دون التنسيق مع الشركة المعنية. (وال) ر ع/ ر ت

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