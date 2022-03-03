“المركزي”: الإنفاق العام عن شهري يناير وفبراير بلغ 3.5 مليارات دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بيانات الإيراد والإنفاق العام، عن شهري يناير وفبراير من العام 2022.

وقال المركزي في بيان نشره الخميس، إن إجمالي الإيرادات بلغ 595 مليون دينار، شكّلت منها إيرادات الضرائب 472 مليوناً، بينما سجلت إيرادات الجمارك 25 مليوناً، فيما بلغت قيمة إيرادات أخرى مجتمعة لم يسمّها المركزي بالتفصيل 98 مليون دينار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي -فيما يتعلق بالإنفاق- أن إجمالي الإنفاق خلال شهرين من هذا العام بلغ 3.5 مليارات دينار، شكّل منها بند المرتبات وحده 3.1 مليارات دينار، فيما بلغت مصروفات الباب الثاني المخصص للإنفاق التسييري 55 مليون دينار، ولم تنفق الحكومة عن باب التنمية شيئاً وبلغت مصروفات باب الدعم 318 مليوناً.

وأشار “المركزي” في البيان إلى إيرادات حُوّلت للحساب العام للدولة بقيمة 11.4 مليار دينار، منها 547 مليون دينار وردت في شهر فبراير، فيما أوضح المصرف المركزي تدنّي إيرادات الجمارك بشكل ملموس بالمقارنة مع حجم الاعتمادات الممنوحة في الربع الأخير من العام الماضي، التي بلغت 12.8 مليار دينار، مبيناً أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بلغت 3.1 مليارات دولار.

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