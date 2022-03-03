الحبري يؤكد لنورلاند التزامه بتوحيد المصرف المركزي

أكد نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، التزامه بعملية توحيد المركزي والعمل على إنجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء الحبري، اليوم الخميس بالسفير الأمريكي في ليبيا السيد “ريتشارد نورلاند”، حيث ناقشا سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به، وعلى رأسها تفعيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة وفقاً للقانون.

وشدد الحبري على ضرورة تطبيق الإجراءات العاجلة، من توفير السيولة النقدية وفتح منظومة المقاصة المصرفية ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف المركزي ببنغازي، وإجراءات الاعتمادات المستندية.

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