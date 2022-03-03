الحبري والسفير الأمريكي يبحثان سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به

طرابلس 03 مارس 2022 (وال)- بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في العاصمة التونسية، مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به.

وأكد الحبري خلال اللقاء أن المصرف المركزي “بنغازي”؛ مُلتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها، وفقًا لما نشرف مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وشدد الحبري على ضرورة تطبيق الإجراءات العاجلة من توفير للسيولة النقدية، وفتح منظومة المقاصة المصرفية، ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف المركزي ببنغازي، وإجراءات الاعتمادات المستندية. (وال)

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