شركة الزاوية تعيد تشغيل مصنع خلط الزيوت المعدنية

تمكنت شركة الزاوية لتكرير النفط، من إعادة تشغيل عجلة الإنتاج بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها باشرت عملية تسويق زيوت محركات السيارات المُصنّعة في مصنع خلط الزيوت التابع للشركة، وذلك من خلال شركات التوزيع المعتمدة من الجهات المختصة، لتقوم الشركات بعد ذلك بتوزيعها على مختلف الأسواق بالمناطق الليبية.

وأضافت الشركة في ذات البيان أنها ستشرع ابتداء من الشهر القادم، في إنتاج زيت الثريا الشبه تخليقي، كما أنها ستقوم بإطلاق حملة تعريف واسعة بمنتوجات الشركة بهدف تغطية الطلب في السوق المحلي بالمنتوجات الأصلية، وتعريف المستهلك بأنواع الزيوت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية