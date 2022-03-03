المؤسسة الوطنية للنفط تُؤكد استمرار إنتاج النفط رُغم إيقاف التصدير

طرابلس 03 مارس 2022 (وال)- أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار الإنتاج النفطي، عقب إغلاق الموانئ النفطية في مرسى البريقة والسدرة والزويتينة ورأس لانوف، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة – في بيان – إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار غير دقيقة نشرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد، مؤكدة التزامها بدورها الفني وغير سياسي، معربة عن آسفها بشأن ما صدر من بعض الجهات من اخبار عارية عن الصحة.

وأوضحت أن الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة، ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري، فضلاً عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحر، ويبعد عن الشاطئ مسافة تُقدّر 0.750 ميل بحري قرب منطقة المخطاف، وهذا لتفادي إلحاق الضرر ببدن الناقلة أو الإصطدام بالقاع.

وأضافت المؤسسة أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والإجهادات التي تقع على معدات الربط، مشددة على إلتزامها والشركات التابعة لها باتّباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية، علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) بالموانئ النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال