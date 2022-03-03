اقتصاد

خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا.. “الحبري” يؤكد بأن المركزي بنغازي ملتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اجتماعاً مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وذلك لمناقشة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به، وعلى رأسها تفعيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة وفقاً للقانون .

حيث أكد “الحبري” بأن مصرف ليبيا المركزي “بنغازي” ملتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها، مؤكداً على تطبيق الإجراءات العاجلة من توفير السيولة النقدية وفتح منظومة المقاصة المصرفية ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف المركزي ببنغازي، وإجراءات الاعتمادات المستندية خصوصاً مع قرب شهر رمضان الكريم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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