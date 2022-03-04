اتحاد عمال النفط ينفي تنفيذ إضراب في الموانئ النفطية

نفى الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، تنفيذ أي إضراب عمالي في الموانئ والحقول النفطية، معربين عن تطلعهم لتلبية مطالبهم لكي لا يُجبَروا على إعلان الإضراب.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن إيقاف تصدير النفط الذي أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية وليس إضراب عمالي، مشيرين لتواصلهم مع أقسام البحرية في موانئ السدرة والبريقة ورأس لانوف الذين أكدوا أن الأحوال الجوية منعتهم من ربط بعض البواخر القادمة لتعبئة النفط.

ودعا البيان إلى تنفيذ مطالب العاملين في القطاع النفطي، وعلى رأسها زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67%، وإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل وتوفير التأمين الطبي لموظفي القطاع، وتسييل ميزانية المؤسسة حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها للمقاولين والموظفين.

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