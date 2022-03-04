“الحويج” يعتمد”43″ مشروع من المشاريع الاستثمارية في كافة انحاء البلاد

قامَ وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يوم الخميس، بإعتماد عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد ، كما وجّه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

وقد بلغت المشاريع الاستثمارية المعتمدة إجمالي 43 مشروع موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية و المتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والانشاءات وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

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