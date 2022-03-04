وزارة الاقتصاد تعتمد 43 مشروعاً استثمارياً

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة أنحاء البلاد، في إطار خطة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المشاريع الاستثمارية المعتمدة يبلغ عددها الإجمالي 43 مشروعاً، وتتوزع على المناطق الغربية بواقع 14 مشروعاً، والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية والمتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات.

وأضافت الوزارة أن المشاريع المعتمدة سيتم تنفيذها من طرف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

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