انتعاش أسعار النفط مع تواصل الحرب في أوكرانيا

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انتعشت، أسعار النفط، اليوم الجمعة، حيث أدت المخاوف من العقوبات الغربية إلى تعطل صادرات النفط الروسية، مما يفوق احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية. في حين أثارت تقارير عن حريق في مصنع نووي في أوكرانيا مخاوف الأسواق.

وتراجعت المخزونات العالمية وارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بعد تقارير عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية الأوكرانية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد هجوم شنته القوات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو إلى 114.23 دولارًا للبرميل وسجلت 112.52 دولارًا بزيادة 2.06 دولار أو 1.9 بالمائة وانخفض العقد بنسبة 2.2 بالمائة يوم الخميس.

وصعد غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 2.37 دولار أو 2.2 بالمائة إلى 110.04 دولار للبرميل. بعد أن لامس أعلى مستوى عند 112.84 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض العقد بنسبة 2.6 بالمائة في الجلسة السابقة.

مكاسب قوية

ومن المقرر، بحسب وكالة رويترز، أن تسجل أسعار النفط أقوى مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف عام 2020. مع صعود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18 بالمائة وخام برنت بنسبة 14 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوياته في عقد هذا الأسبوع.

ويرتفع النفط وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. إلى تعطيل الشحنات من روسيا، أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة.

وتباطأ نشاط تداول النفط الخام الروسي حيث يتردد المشترون في الشراء بسبب العقوبات بينما هناك ضغط متزايد على الرئيس الأمريكي جو بايدن لحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي.