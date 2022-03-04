صعود سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 04 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 04 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 04 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9850 دينار
الدولار الامريكي – زليتن 4.9875 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.9975 دينار
الدولار الامريكي – مصراتة 4.9525 دينار
حوالات دبي-تركيا – 4.9450 دينار
اليورو = 5.455 دينار
الجنية الإسترليني 6.545 دينار
الليرة التركية 0.36 دينار
الدينار التونسي 1.65 دينار
الجنية المصري 0.32 دينار
الدينار الأردني 6.85 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ223 دينار
كسر الذهب عيار 21 بـ260.75 دينار
كسر الذهب عيار 24 بـ298 دينار
كسر الفضة 2.55 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”
دولار بشيك المصدق: – 5.07.25 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.08.25 “مصرف الوحدة” – 5.03 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.
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