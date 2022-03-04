صعود سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 04 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 04 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 04 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9850 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.9875 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.9975 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.9525 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.9450 دينار

اليورو = 5.455 دينار

الجنية الإسترليني 6.545 دينار

الليرة التركية 0.36 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ223 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ260.75 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ298 دينار

كسر الفضة 2.55 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.07.25 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.08.25 “مصرف الوحدة” – 5.03 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.