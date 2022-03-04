اقتصاد

استئناف عمليات شحن ناقلات النفط

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر في الهلال النفطي يؤكد لـ218 إعادة فتح الموانئ واستئناف عمليات شحن ناقلات النفط بعد يوم من توقف الصادرات

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قناة 218 الليبية

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