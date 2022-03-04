استئناف عمليات شحن ناقلات النفط

مصدر في الهلال النفطي يؤكد لـ218 إعادة فتح الموانئ واستئناف عمليات شحن ناقلات النفط بعد يوم من توقف الصادرات
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قناة 218 الليبية
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