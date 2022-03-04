استئناف عمليات شحن ناقلات النفط

مصدر في الهلال النفطي يؤكد لـ218 إعادة فتح الموانئ واستئناف عمليات شحن ناقلات النفط بعد يوم من توقف الصادرات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية