مصادر خاصة تكشف لصدى بالوثائق: تزوير وتهريب أموال إلى الخارج لأبناء رئيس الرقابة الإدارية بطرابلس وآخرون

كشفت مصادر خاصة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس يزور لأبنائه قرار إيفاد ويفوض لهم مالية بدون قرار ايفاد !؟ حيث تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على كشف بالمنح الدراسية الخاصة للطلبة الدارسين بدولة تركيا من 1 يوليو 2021 وحتى 1 أكتوبر 2021 .

وبحسب المصدر فعندما صدر قرار الايفاد رقم 313 في عام 2013 كان مصطفى سليمان الشنطي يبلغ من العمر 14 السنة حتى الشهادة التانوية لم يتحصل عليها فكيف تم ادراجه في هذا التفويض بدون قرار ايفاد ؟

وبحسب المصدر فإن مصعب سليمان الشنطي من مواليد 1994 وعند صدور قرار الايفاد 20 سنة ولم يتحصل على البكالوريس وتم إدراجه في التفويضات بناء على الضغوطات التي مارسها الشنطي ومدراه العامون على الجهات المسؤولة على الايفاد بحسب المصادر الخاصة مع وصفهم أنه تزوير وتهريب أموال إلى الخارج لأبناء رئيس الرقابة بطرابلس عبر تفويضات دراسة دون وجود أي قرارات .

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