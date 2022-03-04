النفط يتخطى 111 دولارًا للبرميل مع استمرار الأزمة الأوكرانية

تخطى النفط 111 دولارًا للبرميل، الجمعة، وسط اضطراب في الأسواق؛ بسبب تصعيد الصراع الروسي الأوكراني .

وزاد خام برنت بقيمة 114,23 دولارًا للبرميل صباحا فيما ارتفع 63 سنتًا أو 0,6% إلى 111,09 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتًا أو 0,6 % إلى 108,31 دولارات للبرميل بعدما لامس 112,84 دولارًا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت الخميس بنسبة 5,51% إلى 119,15 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2012.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع، وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020، مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18%، وزيادة خام برنت 13%.

ومن المنتظر ضخّ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.

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