إدريس الشريف يكتب: الفرص الضائعة!!

قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك بأن رئيس الوزراء البريطاني يقول أمام مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي في ميونيخ (يجب أن نوفر بدائل للغاز الروسي وأن نستعد لكل السيناريوهات).

وأضاف “الشريف” قائلاً: فرصة تاريخية لليبيا( الأقرب لأوربا ) للاستثمار في قطاع الغاز ودعوة الشركات المتخصصة للقيام بذلك، كما أن صادرات الغاز في ليبيا حالياً لا تشكل إلا ما نسبته 2% فقط من إيرادات النفط والغاز حسب تقارير المؤسسة الوطنية للنفط.

قال كذلك بأن أسعار الغاز في أوربا قد بلغت مستويات قياسية، حيث بلغت عشرة أضعاف السعر قبل سنتين، وبزيادة نسبتها 300% منذ بداية العام الحالي2021م .

واختتم قائلاً: من المعلوم أن أوربا تستورد 30% من احتياجاتها من الغاز من روسيا أو مايعادل 155 مليار متر مكعب سنوياً ، ويحاول الأوربيون التحرر من الاحتكار الروسي لسوق الغاز لديهم للحيلولة دون استغلال روسيا حاجتهم لهذه المادة لتحقيق أغراض سياسية خصوصاً بعد أزمة أُكرانيا الأخيرة .

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