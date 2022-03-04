المركزي يلزم المصارف التجارية بتخصيص 10٪ لتمويل المشاريع

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشوراً يلزم من خلاله المصارف التجارية تخصيص 10٪ من محافظها الائتمانية، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

وطالب “المركزي” المصارف التجارية بضرورة أن تستهدف القيمة المخصصة، تمويل الأفراد والشركات للمساهمة في دعم القطاعات المختلفة، بهدف تحديث السياسة المتعلقة بالتمويل والاستثمار والمخاطر.

وأشار فريق مؤسسة خبراء فرنسا -من جهته- إلى أن قرار المركزي جاء بعد جهود مشتركة شاركت فيها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لإصدار لوائح وتشريعات من شأنها خلق بيئة أكثر ملائمة لتطوير التمويل الأصغر في ليبيا، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لزيادة فرص التمويل.

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