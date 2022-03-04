اقتصاد

المركزي يلزم المصارف التجارية بتخصيص 10٪ لتمويل المشاريع

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشوراً يلزم من خلاله المصارف التجارية تخصيص 10٪ من محافظها الائتمانية، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

وطالب “المركزي” المصارف التجارية بضرورة أن تستهدف القيمة المخصصة، تمويل الأفراد والشركات للمساهمة في دعم القطاعات المختلفة، بهدف تحديث السياسة المتعلقة بالتمويل والاستثمار والمخاطر.

وأشار فريق مؤسسة خبراء فرنسا -من جهته- إلى أن قرار المركزي جاء بعد جهود مشتركة شاركت فيها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لإصدار لوائح وتشريعات من شأنها خلق بيئة أكثر ملائمة لتطوير التمويل الأصغر في ليبيا، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لزيادة فرص التمويل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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