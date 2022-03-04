عمال شركة الزويتينة للنفط يطالبون بزيادة المرتبات

طالب عمال شركة الزويتينة للنفط في بيان لهم، الجهات الرسمية في الدولة الليبية، بسرعة تفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع بنسبة 67%، إضافةً لقرار زيادة العلاوة الحقلية وعلاوة التمييز.

ودعا البيان -الموجه للجهات التشريعية- إلى ضرورة الإسراع في توفير ميزانية قطاع النفط حتى يحقق التزاماته المطلوبة.

وأيد البيان جهود وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، في توفير حقوق مستخدمي قطاع النفط.

يشار إلى أنه قبل هذا البيان نفى الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، تنفيذ أي إضراب عمالي في الموانئ والحقول النفطية، معربين عن تطلعهم لتلبية مطالبهم لكي لا يُجبَروا على إعلان الإضراب، داعيين الجهات المسؤولة لتنفيذ مطالب العاملين في القطاع النفطي وإعفاء العاملين من استقطاعات ضريبة الدخل وتوفير التأمين الطبي لموظفي القطاع، وتسييل ميزانية المؤسسة، حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها للمقاولين والموظفين، على حد سواء.

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