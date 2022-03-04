أزمة القمح.. العراق يستورد مليوني طن ومصر تبحث عن موردين جدد

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، أن الوزارة طلبت من وزارة المالية توفير مبالغ لاستيراد مليوني طن من القمح لتلبية الاحتياجات وتوفير مخزون استراتيجي.

المتحدث أضاف أن العراق سيقبل العروض من الشركات العالمية لشراء القمح، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر أيضاً وضعت ترتيباتها لتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تسببت في اضطراب آفاق واردات القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية، بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر وارتفعت الأسعار، حيث أوضح نائب وزير التموين إبراهيم عشماوي أن احتياطيات مصر جعلتها لا تتعجل عمليات الشراء لأنها تقيّم أسعار الحبوب من خارج أوكرانيا وروسيا، وأضاف أنه بالنسبة للواردات المقبلة هذا العام سيتم التفكير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ورومانيا.

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