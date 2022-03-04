أفريكا أنتليجنس: ثاني أكبر طائرة شحن ليبية في العالم معرضة للخطر في أوكرانيا

أوضح موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي بأن طائرة شحن ليبية من طراز أنتونوف An-124 موجودة في أوكرانيا منذ 10 سنوات للصيانة معرضة لخطر الدمار في معركة السيطرة على العاصمة كييف.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه بعد تأجيل طويل للمدفوعات التي طالبت بها الشركة المصنعة للطائرات الأوكرانية التي كانت قد شرعت في إجراء بيع قانوني أعلنت السلطات الليبية في أبريل 2021 عزمها تسوية النزاع من أجل إعادة الطائرة إلى ليبيا قبل نهاية العام وقد تم تخصيص ميزانية إضافية لتغطية النفقات.

وأكد الموقع إن تدمير الطائرة سيكون خسارة كبيرة لليبيا التي تعد واحدة من دولتين فقط تملكان طائرة أنتونوف An-124إلى جانب الإمارات العربية المتحدة حيث أن هذه الطائرات ذات قدرة استيعابية كبيرة ويمكنها نقل المعدات النفطية والصناعية والاحتياجات اللوجستية للجيوش في جميع أنحاء العالم.

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