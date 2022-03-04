وزير الصحة بحكومة الاستقرار الوطني يكشف ما سيتبعه من إجراءات وإستراتيجيات داخل القطاع .. ويقدم تعهد لليبيين

قال وزير الصحة بحكومة الاستقرار الوطني “عثمان عبد الجليل”: وصلت اليوم لمدينة طبرق والتقيت برئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا وناقشت معه الاستراتيجيات والإجراءات التي سأتبعها في مهامي كوزيراً للصحة في الحكومة الليبية والتي ستتركز على 6 استراتيجيات رئيسية وهي: وضع حلول فورية وجذرية لعلاج مرضى الأورام والحرص التام وخلال أشهر قليلة على عدم احتياج أي مريض ليبي بهذا المرض الخبيث للبحث عن دواء وعلاج له سواء في الداخل أو في الخارج.

كذلك الشروع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين بآلية ناجعة وفعّالة، والاهتمام البالغ بالمستشفيات المركزية والتخصصية في كل مناطق ليبيا والعمل على توأمة بعض منهم مع مستشفيات دولية وذلك لتوطين العلاج بالداخل.

بالإضافة إلى القضاء على الفساد الاداري والمالي في ديوان الوزارة وفي كل المؤسسات التابعة لها، وتنظيم القطاع إدارياً والرفع من مستوى العاملين به فنياً وذلك من خلال التدريب التخصصي لكل العاملين به في الداخل والخارج حسب برنامج تدريبي دقيق.

كذلك الاهتمام ببرامج الصحة المجتمعية واطلاق مشروع الملف الالكتروني للمرضى لتسهيل عملية المراجعة والمتابعة.

وتابع بالقول: أعاهد كل الليبيين بأنني سأعمل ما في وسعي للنهوض بهذا القطاع وأن لا أدخر جهداً في تنظيفه من الفساد والمفسدين لتحقيق مستوي خدمات صحية تليق بالمواطن الليبي ، كما أعاهد كل الليبيين بأنني سأكون صوت المواطن داخل الحكومة للدفع بقوة لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك في أسرع وقت ممكن ووفقاً لخارطة الطريق المتوافق عليها بين مجلسي النوّاب والدولة.

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