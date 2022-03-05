حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق صمام الرياينة

أدان جهاز حرس المنشآت النفطية، في بيان له، إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من حقل الشرارة، من قبل مجموعة مسلحة.

وأضاف بيان للجهاز، تابعته 218، أن الإغلاق لا يمثّل الجهاز، مؤكدًا على أن عمله يتم وفق ما خوّله له القانون بحماية المرافق والمنشآت النفطية.

واستنكر الإدعاءات بوقف المرتبات أو تأخرها من جانبه، مشيرًا إلى صرف مرتب شهر يناير فور ورود الحوالة المالية من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لحسابه، داعيًا الأطراف كافة إلى انتهاج السبل القانونية والشرعية لتنفيذ مطالبها، وليس من خلال إقفال مقدرات الشعب الليبي أو التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

جديرٌ بالذكر أن مصدرًا ملاحيًا يعمل في منطقة الهلال النفطي، أفاد لـ 218 في وقت سابق، أن عمليات تصدير النفط عادت إلى طبيعتها صباح الجمعة في منطقة الهلال، بعد توقفها الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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