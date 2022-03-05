الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء في فبراير بـ 24% على أساس سنوي

قالت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في تقرير حديث لها، إن أسعار الغذاء ارتفعت على مستوى العالم في شهر فبراير، من هذا العام بنسبة 24%، بالمقارنة على أساس سنوي.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الصادر الجمعة، أن أسباب الارتفاع جاءت مدفوعة بصعود أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية.

وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 50% بالمقارنة على أساس شهري مع فبراير الماضي، مسجلةً أعلى سعر لها خلال 14عامًا، على وقع أزمة أوكرانيا وروسيا، اللتين تغطيان ثلث حاجة العام من الحبوب، ومن بينها الشعير والقمح الذرة.

وأشار المركز الوطني للأبحاث الاقتصادية في المملكة المتحدة إلى أن الحرب القائمة بين موسكو وكييف؛ قد تُكلّف الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة تريليون دولار.

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