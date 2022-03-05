خاص.. “العابد” يصرح حيال معرض ومؤتمر ليبيا للطاقة المتجددة بعنوان “الخطوة الأولى نحو عودة الحياة”

صرح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” خلال فعاليات معرض ومؤتمر ليبيا للطاقة المتجددة بعنوان “الخطوة الأولى نحو عودة الحياة” قائلاً: دائماً نسمع بها كانت في سابق هناك وزارة ومؤسسة نتمنى من هذا المشروع أن يلاقي إهتماماً، كما أن العالم وصل لجميع أنواع طاقة ولدينا في وزارة العمل تدريب لكن لابد من وضع معايير.

وأضاف القول: طاقة المتجددة لها عيوب في بعض المشاريع في دول الأخرى وقعت في أخطاء، ويجب أن نتفاداها، حيث أن الطاقة الشمسية لا تعتبر الأفضل وطاقة التي تتولد من رياح والمياه مزالت أفضل، إلى جانب نقطة مهمة جداً عند مناقشة طاقات المتجددة، نحن لدينا غاز مجاناً ولدينا مصانع للأسمنت والحديد وهذا يحتاج لغاز بكميات كبيرة، إن العالم الأخر بدأ يأخد طاقات أخرى لتشغيل هذه المصانع، إلى الآن ليس لدينا أي مصنع يستخدم الطاقات البديلة.

وتابع بالقول: في المستقبل لن يوجد غاز تكلفته عالية فيجب على شركة الكهرباء استخدام استراتيجية مثل استخدام السخانات التي تشتغل بطاقة الشمسية، وكذلك توزيعها مجاناً على كل البيوت لتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء وهناك مشاريع كثيرة.

وكذلك نتيجة عدم وجود كهرباء مستمر ومتبدب هناك الكثير من المشاريع متوقفة، كما مشكلة ليبيا ليس في توليد أما في نقل الطاقة، وذلك بسبب التعدي على محطات النقل وهي تحتاج إلى صيانة دورية ولا تستطيع غير شركات المتخصصة منها تاشركات الأجنبية .

واختتم بالقول: نتمنى من القائمين على طاقات المتجددة أن يتم عن طريقهم دراسة الموضوع من جميع النواحي، إلى جانب أن يوجد مشروع وطني للاهتمام بهذه المشاريع وهناك بعض المنح الدولية التي تعطي الوقود البديل والمنح المالية.

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