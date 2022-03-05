“الغاوي” يتابع التقدم بالأعمال في المشاريع المتوقفة وبعض العراقيل ضمن خطة عودة الحياة في كل من بلديتي عين زارة وحي الأندلس

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم السبت، مع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير ” محمد الشريف أحمد” ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار ” عبد المنعم محمد الزروق ” ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى اعضومة المهدي” ومدير مكتب الوزير “نضال حسين ميلود ” ومدير مكتب الوكيل لشؤون المناطق المتضرر ” خليفة مفتاح فرج ” ،

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ومنها الإتفاق على استحداث ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وكذلك تسمية مدير للديوان وإصدار قرار بالخصوص، إلى جانب إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2021 م ، والإجراءات اللازمة لتطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ .

وكذلك الإجراءات المتخذة بخصوص المباني الآيلة للسقوط ، في انتظار صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ المالي لتنفيذ الإجراءات ضمن خطة عودة الحياة، كما تم استعراض المحضر الثاني والثالث للجنة حصر الديون والمشكّلة وفقاً لقرار السيد الوزير رقم 337 لسنة 2021 م ، وأفاد السيد رئيس اللجنة بأنه قد تم حصر 220 ملفاً ، وستقدم اللجنة تقريراً شاملاً للسيد الوزير.

ونوقش أيضاً التقدم بالأعمال في المشاريع المتوقفة وبعض العراقيل والتقدم في المشاريع ضمن خطة عودة الحياة في كل من بلديتي عين زارة وحي الأندلس، بالإضافة إلى العوائق المحتملة لمراحل التنفيذ القادمة لمشروع طريق عين زارة، كما تم تكليف وكيل الوزارة لشؤون الإعمار بمتابعة المشروع وحلحلة العوائق، فيما تم استعراض والموافقة على تشكيل لجنة فرعية للتعويضات عن المنفعة العامة بالمنطقة الشرقية بناءً على مقترح مقدم من قبل رئيس ديوان المنطقة الشرقية ، وإصدار قرار الوزير بالخصوص .

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