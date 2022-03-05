اقتصاد

ميناء الزويتينة يعاود عمليات تصدير النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لــ218: عودة عمليات التصدير من ميناء الزويتينة النفطي بعد انتهاء اعتصام العاملين فيه، وبدء التحضير لـشحن 600 ألف برميل إلى إيطاليا

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قناة 218 الليبية

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