ميناء الزويتينة يعاود عمليات تصدير النفط

مصدر لــ218: عودة عمليات التصدير من ميناء الزويتينة النفطي بعد انتهاء اعتصام العاملين فيه، وبدء التحضير لـشحن 600 ألف برميل إلى إيطاليا

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