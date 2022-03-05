مصدر لــ218: فك اعتصام العاملين في ميناء الزويتينة وإعادة تصدير النفط

قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتينة الواقع في منطقة الهلال النفطي في تصريح خاص لــ218، إن عمليات التصدير عادت إلى طبيعتها السبت بعد انتهاء اعتصام العاملين مطالبين الحكومة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% وتحسين بيئة العمل.

وأضاف المصدر إن ناقلة نفط دخلت المرفأ بعد انتظار لأربعة أيام في منطقة المخطاف بسبب الاعتصام تمهيدا لشحن 600 ألف برميل ستتجه بها إلى إيطاليا.

يذكر أن نقابات العاملين في مختلف الموانئ والحقول البحرية والصحراوية النفطية، أصدرت خلال الأيام الماضية بيانات عديدة طالبت فيها بتنفيذ قرار زيادة المرتبات الصادر عام 2013 أسوةً بباقي القطاعات التي نفذت فيها قرارات زيادات الرواتب الممولة من الخزانة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية