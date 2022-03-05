“التومي” يوجه تعليماته لجهاز الحرس البلدي والإصحاح البيئي بضرورة العمل على إصدار نشرات توعوية ومتابعة الأسواق التجارية

توجه وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي” اليوم السبت بزيارة إلى سوق بيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة الكريمية رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” وعدد من موظفي إدارة الإصحاح البيئي بالوزارة.

حيث تفقد بعض المحلات ومدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالإشتراطات الصحية في ظل أزمة الطحين، وكذلك متابعة عمليات توزيع الطحين قبل شهر رمضان المبارك خاصة وأن سوق الكريمية يمثل مركزاً لتوزيع المواد الغذائية لمختلف بلديات ليبيا.

كما أصدر “التومي” تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة الإصحاح البيئي بضرورة العمل على إصدار نشرات توعوية ومتابعة الأسواق التجارية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

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