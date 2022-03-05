روسيا: توقعات بانكماش الناتج المحلي بـ7 بالمائة

توقّع خبراء اقتصاديون، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بـ7 في المئة خلال 2022.

وبحسب ما أفاد به الخبراء الاقتصاديون في “غولدمان ساكس”، فإن روسيا تتجه نحو حدوث انهيار اقتصادي يفوق حجم الركود عام 1997 الذي تخلفت فيه عن سداد ديونها، إذ يستمر الاقتصاد الروسي بالانهيار جراء فرض بعض الدول عقوبات على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، تمثلت في التجارة والتمويل والسفر، إضافة لتجميد احتياطيات بنكها المركزي وعزلها العديد من بنوكها عن نظام سويفت لتسوية المدفوعات الدولية.

وفي سياق متصل، أعلن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، عن فقدان مليارديرات روسيا قدراً من ثرائهم بسرعة منذ قرر الرئيس فلاديمير بوتين أن يغزو أوكرانيا.

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