دهانات المدينة مصراتة تُشارك في فعاليات معرض ليبيا للصناعات 2022

دهانات المدينة مصراتة تشارك في فعاليات معرض ليبيا للصناعات 2022، والذي يقام بأرض المعارض بمدينة مصراتة.

وتقدم الشركة خلال هذه المعرض للجمهور منتجاتها الجديدة في مجال الدهانات ومنها المنتجات الإنشائية كلاصق الرخام باور كول ولاصق السيراميك ايزوكول الذي يتوفر بثلاث فئات، بالإضافة إلى عرض منتجاتها الجديدة في مجال طلاء السيارات ومنها المدينة ستوك ومعجون المدينة فايبر و منتج المدينة اندركوت الخاص بحماية السيارات من الأسفل.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من اليوم السبت 05 مارس 2022 إلى يوم الثلاثاء 08 مارس 2022.

