خاص.. “خالد بن عثمان” لصدى: أهداف المؤتمر هو نشر الوعي ودخول ومشاركة القطاع الخاص والعام في مجال الطاقات المتجددة

صرح رئيس مجلس الليبي لنفط والغاز والطاقات المتجددة “خالد بن عثمان” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذا المحفل يعتبر المحفل الأول في ليبيا ويضم مؤتمر ومعرض متخصص في الطاقات النظيفة.

وتابع بالقول: برنامج هذا المؤتمر الفترة الصباحية الإفتتاح والمعرض، وبعد ذلك من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءًا أوراق بحثية اقتصادية في مجال الاستثمار في ليبيا.

وأشار إلى أن المحفل مستمرً لمدة 4 ايام الى يوم الثلاثاء القادم، ويضم نخبة من الأكاديميين والخبراء الليبين في مجال الطاقة، والمعرض يوجد فيه 30 شركة من شركات الليبية والأجنبية المتخصصة في الطاقات المتجددة مثل: الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الصادرة من الأمواج وطاقة الهيدروجين.

كما أوضح أن أهداف هذا المؤتمر هو نشر الوعي ودخول ومشاركة القطاع الخاص والعام في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك دعم الدولة الليبية في طاقات المتجددة اسوةً بالكهرباء والمحروقات.

وفي الختام قد أكد بأن يوم الثلاثاء القادم سيتم إبراز توصيات وسيتم تحويلها لجهات المتخصصة كرئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد.

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