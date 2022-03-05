اقتصاد

تعطل الإنتاج النفطي في حقل الفيل وتوقف الضخ إلى “مليتة”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر من حرس المنشآت النفطية لــ218: توقف ضخ النفط الخام إلى ميناء “مليتة” النفطي بعد إغلاق خطوط النقل بالقرب من “الرياينة “، وتعطل الإنتاج في حقل الفيل الذي ينتج 60 ألف برميل يوميا.

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قناة 218 الليبية

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