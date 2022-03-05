تعطل الإنتاج النفطي في حقل الفيل وتوقف الضخ إلى “مليتة”

مصدر من حرس المنشآت النفطية لــ218: توقف ضخ النفط الخام إلى ميناء “مليتة” النفطي بعد إغلاق خطوط النقل بالقرب من “الرياينة “، وتعطل الإنتاج في حقل الفيل الذي ينتج 60 ألف برميل يوميا.
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قناة 218 الليبية
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