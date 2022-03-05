خاص..”المدير العام لشركة صخر” يصرح لصدى: بادرنا بهذا الحدث لنثبت للحكومة أن هناك إمكانية لدى شركات القطاع الخاص لتحقيق المرجوا من الطاقات المتجددة

صرح المدير العام لشركة صخر وأحد منظمي المؤتمر لطاقات المتجددة “أحمد العكاري”لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الهدف من تنظيم هذا الحدث وهذا المعرض هو تجميع شركات الطاقات المتجددة في ليبيا المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن من جانب الشركات المحلية اكتشفنا أن هناك إمكانيات جيدة في القطاع الخاص، وهم قادرين على تمكين هذه المشاريع في ليبيا وحل أزمة الكهرباء الموجودة حالياً وملاحقة العالم المتطور في هذا التخصص.

وتابع بالقول: العالم حالياً جميعه متحول إلى الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، ونحن كدولة ليبيا متأخرين قليلاً عن العالم.

كما أكد بقوله: نحن بادرنا الآن بتنظيم مؤتمرات ومعارض بحيث نستطيع توصيل هذه الثقافة لشعب، وأيضاً نثبت للحكومة أن هناك إمكانية لدى شركات القطاع الخاص لتحقيق المرجوا من الطاقات المتجددة.

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