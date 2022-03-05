اقتصاد

انطلاق معرض ليبيا للطاقات المتجددة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق بمدينة طرابلس معرض ليبيا للطاقات المتجددة في ليبيا، بمشاركة محلية ودولية من طرف الشركات التي تسعى للاستثمار في السوق الليبي.

وشهد المعرض مشاركة حوالي 25 شركة محلية وأخرى أجنبية من ألمانيا واليونان وتونس، حيث يهدف حسب القائمين عليه، لضم هذه الشركات في مكان واحد لإبراز ما لديهم من إمكانيات وخدمات في مجال الطاقات المتجددة.

وتسعى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بما تملكه من صلاحيات قانونية في مجال جلب وتمكين الاستثمارات المحلية والدولية، إلى التواصل وفتح آفاق مع الشركات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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