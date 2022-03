أسعار الغذاء عالمياً تُسجل ارتفاعاً قياسياً

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، بأن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً قياسياً في فبراير، حيث قفزت بنسبة 20.7% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وبلغ مؤشر “الفا” لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير مقابل 135.4 في يناير، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم، مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

هذا وحذرت المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقراً للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات، إضافةً لإصدار المنظمة أولى توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.

وفي سياقٍ متصل، قفز القمح في بورصة شيكاغو، والذي يُعد المعيار الدولي، بأكثر من 59% منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات 13.40 دولاراً للبوشل مع ختام تعاملات الأسبوع، بينما سجل القمح الأوروبي المطحون في باريس رقماً قياسياً قدره 406 يورو للطن، حيث أدت الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى تقليص قدرة البلدان المستوردة للحبوب على شراء القمح، حيث اضطرت تركيا وهي مشترٍ رئيسي للقمح الروسي إلى خفض أحجامها في مناقصة دولية.

وقالت كيتلين ويلش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا عطلت أسواق الحبوب والطاقة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار المواد الغذائية مع مواجهة الدول الفقيرة المستوردة للغذاء لأخطر العواقب.

