“المدير العام لشركة زادكو” لصدى: الطاقات المتجددة الحل الذي أتخده العالم بصفة عامة للاكتفاء الذاتي بالطاقة كما يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي

صرح المدير العام لشركة زادكو نجيب كريمة” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نحن مشاركين كراعي ذهبي في المعرض الأول في الطاقات المتجددة برعاية المجلس الليبي لنفط والغاز والطاقات المتجددة، شاركنا في المعرض كدعم ومبادرة منا ومن مجموعة القابضة لتعريف بهذه الصناعة ونشرها في ليبيا.



كما أضاف بالقول: يوجد في المؤتمر ورقات بحثية تحتوى على الكثير من تكنولوجيا والعلوم والصناعات، يقدمها ليبين متمكنين من هذه الصناعة.

وختم حديثه: نتمنى من كل المشاركين وكل قراء صحيفتكم وايضاً رئيس الحكومة الوحدة الوطنية والهيئة لتشجيع الاستثمار ووزارة الاقتصاد من دعم هذه الصناعة؛ لأنها الحل الذي أتخده العالم بصفة عامة للاكتفاء الذاتي بالطاقة كما يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.

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