وكالة الطاقة الذرية توضح شرط إحياء الاتفاق النووي

مع وصول مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى مرحلة حاسمة؛ أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من طهران السبت، أن إحياء الاتفاق لن يكون ممكنًا ما لم تحل طهران مشكلاتها مع الوكالة أولاً.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في مؤتمر صحافي مشترك مع جروسي، إلى أنه سيتم التوصل إلى حل للقضايا العالقة بحلول نهاية يونيو، مضيفًا أن طهران وافقت على “تقديم وثائق للوكالة الدولية لإغلاق القضايا المتبقية”.

وتتمثل إحدى القضايا الشائكة؛ في طلب الوكالة الحصول على إجابات عن تساؤلات تتعلق بالمواد النووية التي تشتبه في أن إيران لم تعلن عنها.

وسبقت زيارة جروسي؛ تصريحات من جميع الأطراف المشاركة في المحادثات بأن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد.

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