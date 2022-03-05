خاص..رئيس الأكاديمية الليبية لدرسات العليا: الوقت مناسب لاستغلال النفط الآن أسعاره في ذروتها حالياً

صرح رئيس الأكاديمية الليبية لدرسات العليا “رمضان الهادي المدني “لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: المؤتمرات العلمية لها دور كبير في التعريف على جوانب العلمية البحثة وفي نشر الباحثين ورقاتهم العلمية ووضع من المستوى التي وصلت له المؤسسات الليبية التعليمية سواء الأكاديمية أو التنفيذية في الجانب العلمي والجانب البحثي.



وأضاف بالقول: المؤتمر يعتبر متميز عن النفط والغاز وطاقات البديلة لأن الأحلال قادم لا محال فيه لبدائل النفط وهو استخدام الطاقات البديلة كطاقة الشمس والمياه والرياج وأمواج البحر وليبيا تعتبر غنية بهذه المصادر الطبيعية.



وأكد المدني:أن الآن يعتبر الوقت مناسب لاستغلال النفط لأن أسعاره في ذروتها حاليا وتمنى على صانعي القرار بالاهتمام بالتوصيات داخل هذا المؤتمر.



وأشار إلى أن هذا المؤتمر تميز بالخامات الليبية والأفكار وعلى صانعي القرار أيضا وضع في الخطط الاستراتيجية أهم نقطة وهي إحلال أو استخدام الطاقات البديلة عن النفط.

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