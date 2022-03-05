وزيري “الشباب والرياضة” يؤكدان على استعداد مدينة بنغازي لاستضافة فاعليات عاصمة الشباب العربي

اجتمع وزيرا الشباب والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ظهر اليوم السبت اجتماعًا مشترك بالعاصمة المصرية القاهرة، لتنسيق الجهود المشتركة في إطار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورتها القادمة الدورة 45 وتأمين استحقاق ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس.

وقد أكد الوزيران على إطلاع الأمانة الفنية للمجلس على المشروعات التنموية (خطة عودة الحياة ) للمرافق الشبابية والرياضية التي إنطلقت على مستوى كافة البلديات والمناطق الليبية للنهوض بالحركة الشبابية والرياضية.

كما أكد الوزيران على استعداد مدينة بنغازي لاستضافة فاعليات عاصمة الشباب العربي ضمن الدورات المعتمدة للعاصمة بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

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