“الحويج” يقوم باعتماد 53 مشروع استثماري في كافة أنحاء البلاد

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة أنحاء البلاد، كما وجّه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

والجدير بالذكر أن هذه المشاريع بلغ عددها الإجمالي 53 مشروع موزعة على كافة المناطق بعدد 24 مشروع بالمنطقة الجنوبية و12 مشروع بالمنطقة الشرقية، أما المنطقة الغربية 17 مشروع، وهذا في كافة مشروعات في الخدمات الزراعية والصناعية والطاقات العادية والمتجددة وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين المشروعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

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