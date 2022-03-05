“كتي” يشارك في الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الأفريقي الكوري الجنوبي

قام وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” بالمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الإفريقي الكوري الجنوبي الذي تحتضنه سيول، وذلك مع رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية .

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة في تنفيذ مشاريع تنموية وتنظيم ورش عمل تدريبية في مجالات الطاقات المتجددة والاتصالات والصحة والتعليم لما تملكه من خبرات وكفاءات .

كما قام رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية بالترحيب بهذا اللقاء مشيراً إلى أن هذه المؤسسة نظمت عدة برامج في ليبيا في مجال التعليم، وأن بلاده استقبلت عدد من المتدربين من ليبيا في الفترة الماضية .

وعبر كذلك عن استعداده للعودة إلى ليبيا والعمل مع القطاعات الفنية وإقامة الدورات التدريبية التخصصية في مجال عملها.

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