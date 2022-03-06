سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 06 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 06 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 06 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9675 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.9725 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 4.9775 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.9725 دينار حوالات دبي-تركيا – 4.9750 دينار اليورو – طرابلس = 5.36 دينار اليورو – بنغازي = 5.37 دينار الجنية الإسترليني 6.55 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.67 دينار الجنية المصري 0.31 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 بـ227 دينار كسر الذهب عيار 21 بـ264.83 دينار كسر الذهب عيار 24 بـ302.6 دينار كسر الفضة 2.7 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.045 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.05 “مصرف الوحدة” – 5.03 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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